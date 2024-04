Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Schnee oder Regen

Das Wetter in Bayern: Weiterhin regnerisch und windig. In der Nacht kann es oberhalb von 600 Metern auch schneien. Die Temperaturen sinken auf Werte um den Gefrierpunkt. Morgen erneut viele Wolken, Regen und Wind. Ab Sonntag etwas freundlicher, aber weiterhin kühl. In den Nächten teilweise Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 17:00 Uhr