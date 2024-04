Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es meist bewölkt mit zeitweise Regen, oberhalb von 600 bis 700 Metern kann es auch schneien. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 0 und 4 Grad. Am Tag bleibt es bewölkt und regnerisch mit lebhaftem Wind. Sonntag und Montag werden teils bewölkt, teils freundlich. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 4 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 01:00 Uhr