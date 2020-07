Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar. Tiefsttemperaturen zwischen 16 und 10 Grad. Am Tag in Nordbayern mitunter bewölkt, Höchstwerte 22 bis 28 Grad. In Alpennähe Schauer. Montag und Dienstag Temperaturen bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2020 00:00 Uhr