Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von den Alpen bis nach Niederbayern gebietsweise Regen oder Schnee; sonst teils bewölkt, teils klar. Am Morgen sind dann Schauer in Unterfranken möglich und es kann glatt werden. Tiefstwerte + 3 bis - 2 Grad. Morgen und am Donnerstag weitere Schauer, im Bergland als Schnee. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Am Freitag freundlicher. Mitunter recht windig. 10 bis 14 Grad. Nachts teilweise Frost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2024 19:45 Uhr