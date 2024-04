Das Wetter in Bayern: Im Süden Wolken, mit Regen oder Schnee, im Norden freundlicher

Das Wetter in Bayern: Heute ist es im Norden erst klar, später auch wolkig, dabei trocken. Im Süden gibts viele Wolken und zeitweise Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Höchstwerte 2 bis 11 Grad. Morgen und am Donnerstag meist bewölkt und weitere Regen- und Graupelschauer, im Bergland schneit es auch. Am Freitag freundlicher und kaum noch Schauer. Mitunter lebhafter Wind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 06:00 Uhr