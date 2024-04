Darmstadt gewinnt Kellerduell der Bundesliga, Leipzig siegt in Heidenheim

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der Tabellenletzte Darmstadt gegen den Vorletzten Köln 2:0 gewonnen. Leipzig hält mit einem 2:1 Sieg in Heidenheim Anschluss an das Spitzentrio der Tabelle. Außerdem spielten Hoffenheim Gladbach 4:3 und Wolfsburg Bochum 1:0. Der FC Bayern ist Gast in der Alten Försterei bei Union Berlin. In der zweiten Bundesliga unterlag Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf 0:1. Außerdem spielten: Kaiserslautern Wiesbaden 1:1 und Osnabrück Braunschweig 0:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 18:00 Uhr