CSU-Chef Söder nennt Ampel-Koalition einen lahmen Gaul

München: CSU-Chef Söder hat der Ampel-Koalition in Berlin vorgeworfen, in kürzester Zeit die Erfolge der 16-jährigen Bundesregierung der früheren Kanzlerin Merkel zerstört zu haben. Während in Deutschland die Wirtschaft schrumpfe, wachse sie in anderen europäischen Staaten. Auf dem CSU-Parteitag nannte Söder die Ampel-Regierung einen lahmen Gaul. Damit spielte er auf die Aussage von Bundeskanzler Scholz an, der zuletzt die Atomkraft ein "totes Pferd" genannt hatte. Wörtlich sagte Söder: "Solang die Krise dauert, muss Kernenergie in unserem Land laufen." Auf dem CSU-Parteitag stellt sich Söder zur Wiederwahl als CSU-Chef - ein starkes Wahlergebnis soll ihm Rückenwind für die Landtagswahl geben. Dort droht der CSU jüngsten Umfragen zufolge ihr schlechtestes Ergebnis seit rund 70 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 13:00 Uhr