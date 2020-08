Corona-Gurgeltest laut Studie ebenso präzise wie Rachen-Abstrich

Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter bei maximal 21 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Später von Westen her zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. In der Nacht in den Alpen letzte Schauer, sonst trocken; Tiefstwerte um 15 Grad. In den nächsten Tagen überwiegend trocken und freundlich. Tageshöchstwerte 20 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2020 06:00 Uhr