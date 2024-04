China bestreitet Beteiligung am Ukraine-Krieg

Peking: China unterstützt das Vorhaben, eine internationale Friedenskonferenz für die Ukraine einzuberufen. Das teilte Bundeskanzler Scholz nach einem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping mit. Demnach unterstützen beide Länder die Absicht der Schweiz, eine solche Konferenz im Juni abzuhalten. Man wolle sich dabei intensiv abstimmen, so Scholz. Zuvor hatte Xi zu einer Friedenslösung für die Ukraine aufgerufen, dabei aber offen gelassen, ob China eine Delegation in die Schweiz entsenden würde. China gilt als enger Verbündeter Russlands. Immer wieder gibt es Vorwürfe gegen chinesische Unternehmen, Produkte an Russland zu liefern, die für zivile, aber auch für militärische Zwecke verwendet werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 15:00 Uhr