Chemische Reaktion bei Betriebsunfall in der Oberpfalz

Amberg: Wegen eines Betriebsunfalls auf dem Gelände der Kaolinwerke mussten rund 200 Anwohner ihre Häuser verlassen. Die in der Nähe verlaufende B14 musste gesperrt werden. Nach Polizeiangaben war Wasser in einen Stahlcontainer mit Bleichmittel eingedrungen. Es kam zu einer chemischen Reaktion. Jetzt soll der Container mit Wasser geflutet werden. Es wird erwartet, dass dabei eine große Rauchwolke entsteht. Der Rauch sei zwar nicht giftig, aber unangenehm und könne eine Panik auslösen, so der Polizeisprecher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 13:00 Uhr