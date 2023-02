Chemieriese BASF streicht weltweit fast 3.000 Stellen

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi-Chef Werneke kündigt neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst an

Potsdam: Nach den Worten von Verdi-Chef Werneke wird es im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen bis Ende März weitere Warnstreiks geben. In der Bayern2-Radiowelt sagte Werneke, die Gewerkschaft werde die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in breiter Front zu Arbeitsniederlegungen aufrufen. Das Angebot der Arbeitgeber im Tarifstreit bezeichnete der Verdi-Chef als inakzeptabel. Es gleiche bei weitem nicht die Preissteigerungen dieses und des letzten Jahres aus; ferner sei die Finanzlage der Kommunen viel besser als die Finanzlage der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Tarifverhandlungen hatten auch in der zweiten Runde keine Einigung gebracht. Die Arbeitgeber boten eine schrittweise Lohnerhöhung von insgesamt fünf Prozent und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro an. Die Gewerkschaften lehnten dies ab. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Geld. Die Verhandlungen sollen am 27. März weitergehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2023 08:00 Uhr