Chat-Administrator wird wegen Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt

EMA gibt grünes Licht für Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer

Amsterdam: Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat die Zulassung für den Corona-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer empfohlen. Damit das Serum verwendet werden kann, fehlt nur noch die Zustimmung der EU-Kommission, die gilt aber als Formsache. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte per Twitter an, die Kommission werde noch heute Abend über die Marktzulassung entscheiden. Deutschland und Frankreich wollen am kommenden Sonntag mit den ersten Impfungen beginnen. In Großbritannien und in den USA ist eine Notfallzulassung für den Impfstoff erteilt worden. Die EU hat sich bewusst für den regulären Weg entschieden. Bei einer Notfallzulassung haftet bei Problemen der Staat, bei einer ordentlichen Zulassung haftet der Hersteller.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2020 16:00 Uhr