Cannabis-Konsum hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht

Hamm: Schon vor der Teil-Legalisierung ist der Konsum von Cannabis in Deutschland deutlich gestiegen. Wie aus dem "Jahrbuch Sucht" hervorgeht, hat sich zwischen 2012 und 2021 der Anteil der Cannabis-Konsumenten verdoppelt. 2021 gab jeder zehnte in der Altersgruppe 18 bis 59 Jahre an, innerhalb der letzten zwölf Monate gekifft zu haben - das waren viereinhalb Millionen Menschen. Besonders deutlich war der Anstieg bei den über 40-Jährigen. Bei den 18- bis 24-Jährigen gab es keine größere Veränderung. Wie die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen weiter berichtet, wenden sich immer mehr Nutzer wegen Problemen mit Cannabis an die Beratungsstellen. Sie machten inzwischen nach Alkohol die zweitgrößte Gruppe aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 12:00 Uhr