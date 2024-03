Cannabis für Erwachsene in Deutschland jetzt legal

Berlin: In Deutschland hat eine neue Ära in der Drogenpolitik begonnen. Um Mitternacht ist die Teil-Legalisierung von Cannabis in Kraft getreten. Erwachsene dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen und den Stoff zu Hause selbst anbauen. In der Öffentlichkeit darf gekifft werden, aber nicht in der Nähe von Kindern und Jugendlichen, Schulen, Kitas, Spiel- und Sportplätzen und tagsüber auch nicht in Fußgängerzonen. Ab Juli sollen Anbau und Abgabe über Anbauvereine, sogenannte Cannabis-Clubs, ermöglicht werden. Im Straßenverkehr bleibt es dabei, dass das Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss verboten ist. SPD, Grüne und FDP hatten die Pläne gegen große Widerstände der Opposition, der Bundesländer und auch aus Verbänden auf den Weg gebracht. Die Regierung argumentiert damit, dass die bisherige Cannabis-Politik gescheitert sei und der Konsum trotz Verbots zugenommen habe.

