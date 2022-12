Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht Fortschritte beim Ausbau der erneuerbaren Energien

Kurzmeldung ein/ausklappen Paus kündigt für 2024 Vaterschaftsurlaub an

Berlin: Vom übernächsten Jahr an sollen Väter in den ersten beiden Wochen nach der Geburt ihres Kindes zwei Wochen Urlaub bekommen. Bundesfamilienministerin Paus hat angekündigt, einen Vaterschaftsurlaub in den bestehenden Mutterschutzregeln zu verankern. Zahlen sollen die Arbeitgeber. Dafür will die Grünen-Politikerin einen Fonds beim Gesundheitsministerium einrichten. Paus sagte, sie wolle erreichen, dass Partner bei der Geburt eines Kindes nicht mehr Urlaub nehmen müssen. Den Begriff Vaterschaftsurlaub hält sie für ungeeignet, weil die Zeit nach der Geburt eines Kindes nicht erholsam sei - und weil die Mutter auch eine Lebenspartnerin haben könne. Kinder würden heutzutage in vielfältigen Partnerschaften und Lebensgemeinschaften groß.

