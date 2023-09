Bundesweit demonstrieren Tausende für bessere Bildung

Berlin: Tausende Menschen haben bundesweit für eine Wende in der Bildungspoltik demonstriert. Sie gingen in vielen Städten für inklusive und zukunftsfähige Schulen und Kitas auf die Straße. Die größte Demo fand in Berlin statt, in Bayern gab es Proteste in München, Würzburg und Erlangen. Aufgerufen dazu hatte das Bündnis "Bildungswende jetzt!", das aus Gewerkschaften, Bildungsverbänden sowie Eltern- und Schülervertretungen besteht. Den Organisatoren zufolge steckt Deutschland in einer der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik. Das Bündnis fordert ein Sondervermögen für Bildung in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro.

