Bundesweit demonstrieren mehr als 30.000 Menschen gegen Rechtsextremismus

Wiesbaden: Am Abend sind bundesweit wieder zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. In Wiesbaden versammelten sich nach Polizeiangaben mindestens 12.000 Teilnehmer, in Rostock waren es mehr als 6.000. In Nordrhein-Westfalen gab es mehrere Kundgebungen, an denen sich insgesamt 15 000 Menschen beteiligten. Auch am kommenden Wochenende sind wieder Demonstrationen geplant und schon heute etwa in Füssen und Fürth. Bundesinnenministerin Faeser hat derweil angekündigt, die Finanzströme rechtsextremer Netzwerke stärker in den Blick zu nehmen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Faeser, niemand, der an rechtsextreme Organisationen spendet, sollte sich darauf verlassen, unentdeckt zu bleiben.

