Bundeswehr-Vorkommando ist nach Litauen aufgebrochen

Berlin: Ein Bundeswehr-Vorkommando ist am Vormittag nach Litauen gereist. Dort bereiten die etwa 20 Soldaten den Aufbau der Brigade vor, die künftig die NATO-Ostflanke im Baltikum verstärken soll. Verteidigungsminister Pistorius sagte bei der Verabschiedung am Berliner Flughafen, man werde die Brigade gut ausstatten. Mit Blick auf die Vorbereitungen in Litauen betonte der SPD-Politiker, es gebe noch einiges zu tun, beispielsweise beim Bau von Kasernen und Wohnungen. Die Entsendung der Brigade nach Litauen ist eine Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Die 5.000 Soldaten, die dort im Einsatz sein werden, sollen die Verteidigungsfähigkeit der NATO mit Blick auf einen möglichen russischen Angriff sicherstellen. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 16:00 Uhr