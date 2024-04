Bundeswehr liefert weiteres Patriot-System an die Ukraine

Berlin: Die Bundesregierung liefert der Ukraine ein weiteres Luftabwehrsystem vom Typ Patriot. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, stammt das "Patriot"-System aus Beständen der Bundeswehr und soll unverzüglich übergeben werden. Die Bundeswehr hat bislang zwei dieser Luftabwehr-Systeme an die ukrainische Armee abgegeben. Präsident Selenskyj hatte zuletzt angesichts massiver russischer Raketenangriffe die westlichen Verbündeten dazu aufgerufen, die ukrainische Luftverteidigung stärker zu unterstützen. Anlass zur Sorge gibt der ukrainischen Armee auch die Lage an der Front im Osten des Landes. Armeechef Syrsky sprach von einer erheblichen Verschlechterung der eigenen Situation in den vergangenen Tagen. Russland habe seit der Präsidentschaftswahl seine Offensive deutlich verstärkt, auch mit neuen Einheiten. Dadurch erziele die russische Armee zeitweise einen taktischen Erfolg. Nur durch den Einsatz von High-Tech-Waffen könne die Ukraine dagegenhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 18:00 Uhr