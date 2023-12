Bundestag will Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben

Berlin: Der Bundestag wird am Vormittag über die Digitalisierung im Gesundheitswesen entscheiden. So soll etwa das elektronische Rezept im kommenden Jahr zum Standard werden. Bis 2025 sollen dann alle gesetzlich Versicherten elektronische Patientenakten bekommen - es sei denn, sie lehnen das ausdrücklich ab. In dieser digitalen Akte sollen etwa Verschreibungen, Arztbriefe, Röntgen- und Laborbefunde gespeichert werden. Das soll Mehrfachuntersuchungen vermeiden und dabei helfen, gefährliche Wechselwirkungen zwischen Medikamenten frühzeitig zu erkennen. Ziel der Digitalisierung ist auch, die Zettelwirtschaft im Gesundheitssystem zu beenden und Bürokratie abzubauen. Außerdem sollen der Wissenschaft und der Pharmaforschung künftig mehr Gesundheitsdaten zur Verfügung stehen. Gesundheitsminister Lauterbach spricht bei der Digitalisierung von einer längst überfälligen "Aufholjagd".

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.12.2023 09:15 Uhr