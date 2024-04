Bundestag stimmt über Einführung eines Veteranentags ab

Berlin: Der Bundestag stimmt am Mittag über die Einführung eines Veteranentags ab. Der Antrag wurde von den Fraktionen der Ampel-Koalition und der Union gemeinsam eingebracht. Der Gedenktag soll künftig immer am 15. Juni stattfinden. Die Initiatoren betonten, es gehe um mehr gesellschaftliche Anerkennung für die ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr, aber auch um eine bessere Versorgung der Veteranen und ihrer Familien. Der Veteranentag soll nach den Worten des SPD-Abgeordneten Arlt ein fröhlicher Festtag werden, "ohne Nieselregen und graue Handschuhe", wie er wörtlich ergänzte. Arlt zufolge gibt es in Deutschland zehn Millionen Veteranen - und dazu sollten auch noch die ehemaligen Bundespolizisten im Auslandseinsatz gezählt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 13:00 Uhr