Bundestag beschließt Erleichterungen bei Balkonkraftwerken

Berlin: Der Bundestag hat über das sogenannte Solarpaket abgestimmt. Das Ergebnis wird in Kürze erwartet. Die Grünen-Abgeordnete Verlinden sprach in der vorausgehenden Debatte von einem Booster für erneuerbare Energien. Das Gesetz sei auch eine Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, sich an der Energiewende zu beteiligen. Der Entwurf sieht unter anderem weniger Bürokratie bei Balkonkraftwerken sowie bei der Weitergabe von Solarstrom an Mieterinnen und Mieter vor. Der CDU-Politiker Lenz dagegen sprach von wenig signifikanten Erleichterungen. Der vermehrte Bau von Solaranlagen werde zu massiven Stromspitzen am Mittag führen, es gebe wenig Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage. Lenz kritisierte zudem das Vorgehen der Regierung - erst vergangene Woche sei dem Parlament der Änderungsantrag vorgelegt worden. Später entscheidet der Bundestag auch noch über das geänderte Klimaschutzgesetz der Bundesregierung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2024 10:45 Uhr