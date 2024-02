Bundestag billigt teilweise Freigabe von Cannabis

Berlin: In Deutschland wird der Konsum von Haschisch oder Marihuana mit einigen Einschränkungen freigegeben. Der Bundestag hat das umstrittene Gesetz zur Cannabis-Legalisierung mit der Mehrheit der Ampel-Koalition gebilligt. Gesundheitsminister Lauterbach verteidigte sein Vorhaben vor allem mit dem ausufernden Schwarzmarkt und sagte, so könne man nicht weitermachen. Während Lauterbach weiter argumentierte, er habe auch die Wissenschaft auf seiner Seite, hielten AfD und Union dagegen: Sie verwiesen auf die Kritik von Ärzten, dem Deutschen Richterbund und der Polizeigewerkschaft. In Deutschland sollen nun der Anbau und der Konsum von Cannabis künftig teilweise legalisiert werden. Vorgesehen ist, dass der Besitz von 25 Gramm Cannabis zum eigenen Konsum für Erwachsene im öffentlichen Raum straffrei sein soll. Zuhause dürfen es 50 Gramm sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2024 20:00 Uhr