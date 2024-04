Bundestag beschließt jährlichen Nationalen Veteranentag am 15. Juni

Berlin: Der Bundestag hat die Einführung eines Nationalen Veteranentages am 15. Juni jeden Jahres beschlossen. Eine große Mehrheit der Abgeordneten votierte für den Antrag, den die drei Ampel-Parteien sowie die Union gemeinsam eingebracht hatten. Verteidigungsminister Pistorius bezeichnete den Veteranentag als starkes, wichtiges und überfälliges Zeichen der Wertschätzung. Geplant ist, jeweils am Wochenende vor oder nach dem 15. Juni in Berlin eine große Veranstaltung zu organisieren.

