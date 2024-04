Bundestag beschließt Einführung eines Veteranentags

Berlin: Der Bundestag hat mit großer Mehrheit die Einführung eines Veteranentags beschlossen. Der Antrag wurde von den Fraktionen der Ampel-Koalition und der Union gemeinsam eingebracht. Der Gedenktag soll künftig immer am 15. Juni stattfinden. Die Initiatoren betonten, es gehe um mehr gesellschaftliche Unterstützung für die ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr, aber auch um eine bessere Versorgung der Veteranen und ihrer Familien. Verteidigungsminister Pistorius sprach von einem wichtigen und überfälligen Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Es gehe um diejenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen. Nach den Worten des SPD-Abgeordneten Arlt gibt es in Deutschland zehn Millionen Veteranen - dazu sollten auch noch die ehemaligen Bundespolizisten im Auslandseinsatz gezählt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 13:00 Uhr