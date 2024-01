Bundestag berät über Landwirtschaftspolitik

Berlin: Der Bundestag berät am Vormittag über den Agrarbericht der Bundesregierung. Dabei geht es unter anderem um eine Tierwohlabgabe; es soll aber auch über Bodenpolitik und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte gesprochen werden. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF erläuterte Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, dass man beim Tierwohl schrittweise vorgehen wolle, beginnend mit der Schweinehaltung. Özdemir möchte zudem die Marktmacht der Bauern stärken. Auch die nach wie vor geplanten Subventionskürzungen dürften im Bundestag diskutiert werden. Der Vorsitzende im Agrar-Ausschuss des Bundestags, Färber, hat vor kurzem im Deutschlandfunk die Kürzungen beim Agrardiesel kritisiert. Alternativen - also beispielsweise Elektro-Traktoren - gebe es nicht, die Landwirte hätten damit keine Möglichkeit, auf andere Antriebe auszuweichen, so der CDU-Politiker.

