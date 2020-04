Bundesregierung will trotz EU-Kritik an Gutscheinlösung für stornierte Reisen festhalten

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung plant trotz Bedenken der EU weiterhin, Verbraucher für stornierte Reisen mit Gutscheinen zu entschädigen. Ein Sprecher des Justizministeriums sagte, man werde sich diesbezüglich für eine europarechtskonforme Lösung einsetzen. Die Bundesregierung will, dass Verbraucher für ausgefallene Pauschalreisen und Flüge Gutscheine erhalten. Damit will sie verhindern, dass die Reiseunternehmen die Kosten erstatten müssen und dadurch finanziell weiter unter Druck geraten. Der EU-Justiz- und Verbraucherkommissar Reynders lehnt das mit Verweis auf Europarecht ab: Demnach haben die Kunden eine Wahl zwischen einem Gutschein und einer Erstattung. Der Verbraucherzentrale Bundesverband forderte, die - so wörtlich - "Zwangsgutscheine" müssten vom Tisch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 21:45 Uhr