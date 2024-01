Bundesregierung steht hinter Militärschlag gegen Huthi

Kuala Lumpur: Die Bundesregierung steht hinter dem Militärschlag gegen die Huthi-Rebellen im Jemen. Das hat Außenministerin Baerbock bei einem Besuch in Malaysia deutlich gemacht. Nach ihren Worten steht die Aktion der USA, Großbritanniens und weiterer Partner im Einklang mit dem individuellen und dem kollektiven Recht auf Selbstverteidigung der Charta der Vereinten Nationen. Die Ministerin erklärte, die EU prüfe zurzeit, wie man selbst zur Stabilisierung im Roten Meer beitragen könne. Die Huthi-Rebellen kündigten Vergeltung an. Seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen die Huthi immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 15:00 Uhr