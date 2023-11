Bundesregierung lehnt Waffenstillstands-Forderungen ab

Berlin: Die Bundesregierung lehnt es weiterhin ab, eine sofortige Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas zu forden. Regierungssprecher Hebestreit bezeichnete es mit Verweis auf die Bedrohungslage als „naiv“, dass man über eine Waffenruhe oder einen Waffenstillstand Frieden in Nahost und vor allem Frieden und Sicherheit für Israel gewährleisten könnte. Er betonte, dass Deutschland aber gemeinsam mit der EU zu Feuerpausen im Gazastreifen aufrufe, um humanitäre Hilfen zu gewährleisten. Ähnlich hatte sich auch Außenministerin Baerbock beim Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel geäußert. Sie sagte wörtlich: "Die bittere Realität ist, dass wir nur in kleinsten Schritten vorankommen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 16:00 Uhr