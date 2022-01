Bundesregierung lehnt Ökosiegel für Atomkraft ab

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme an die EU-Kommssion eine Einstufung von Atomkraft als nachhaltige Energiequelle klar abgelehnt. Das geht nach Berichten von Nachrichtenagenturen aus der Stellungnahme hervor, die die Bundesregierung am Abend nach Brüssel übermittelt hat. Erdgas könne dagegen eine Brückentechnologie sein, um schneller aus der Kohle auszusteigen und kurzfristig CO2 einzusparen. Um die Einstufung von fossilem Gas als "nachhaltig" hatte die Bundesregierung bis zuletzt gerungen. Vor allem die Grünen hatten dies wiederholt abgelehnt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 02:00 Uhr