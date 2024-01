Bundesregierung hält trotz Bauernprotesten an Kürzungen fest

Berlin: Die Bundesregierung hält am geplanten Subventionsabbau für die Bauern fest. Regierungssprecher Hebestreit hat gesagt, der Beschluss, dass die Steuervergünstigung auf Agrar-Diesel schrittweise auslaufen soll, stehe. Nach den Worten Hebestreits tauscht sich Kanzler Scholz in diesen Tagen mit Bauernvertretern aus. In Bayern haben heute wieder Tausende Landwirte gegen die Kürzungspläne protestiert. Allein zur zentralen Veranstaltung am Augsburger Plärrer kamen laut Polizei rund 3.000 Bauern mit etwa 2.000 Traktoren. Die Polizei spricht von einem friedlichen Verlauf. Kleinere Aktionen gab es auch in den anderen Teilen Bayerns. Im Berchtesgadener Land findet eine Sternfahrt nach Bad Reichenhall statt. Dort soll am Abend eine Kundgebung starten. Es wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.01.2024 18:45 Uhr