Bundesminister fordern Aufarbeitung der Corona-Politik

Berlin: Vertreter der Regierungsparteien Grüne, FDP und SPD haben sich für eine Aufarbeitung der Corona-Abwehr von 2021 und 2022 ausgesprochen. Vize-Kanzler Habeck sagte, die Politik müsse den Mut haben, Lehren zu ziehen und Abläufe und Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen zu überprüfen. FDP-Chef Lindner verlangte eine umfassende Analyse der Pandemie-Politik. Schulschließungen und Ausgangssperren seien zum Teil unverhältnismäßig gewesen, so Lindner. Die FDP setze sich deshalb für eine Enquete-Kommission des Bundestags ein. Für die SPD sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, sie halte Aufarbeitung – in welcher Form auch immer – für wichtig. Ausgelöst hatte die Debatte eine Veröffentlichung von Protokollen aus dem bundeseigenen Robert-Koch-Institut, in dem Maßnahmen gegen die Pandemie damals kontroverser diskutiert wurden als bislang bekannt.

