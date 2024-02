Bundesliga: Heidenheim und Dortmund trennen sich torlos

Heidenheim: In der Fußball-Bundesliga ist das Freitagsspiel am Abend torlos geblieben: Heidenheim und Dortmund trennten sich 0:0 - In der 2. Bundesliga hat Holstein Kiel auf Tabellenführer FC Sankt Pauli an Boden verloren. Die Störche holten am Abend beim 1. FC Magdeburg nur ein 1:1 und bleiben damit drei Punkte hinter St. Pauli. Die Kiez-Kicker können morgen den Abstand weiter vergrößern. Gegner ist dann der Tabellen-Dritte Greuther Fürth. Im zweiten Freitagsspiel trennten sich der Karlsruher SC und Wehen Wiesbaden 2:2.

