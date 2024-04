Bundeskabinett hat Rentenerhöhung beschlossen

Berlin: Das Bundeskabinett hat für Juli eine deutliche Rentenerhöhung beschlossen. Die Ministerrunde stimmte den Plänen von Bundesarbeitsminister Heil zu, die bei den Bezügen ein Plus von fast 4,6 Prozent vorsahen. Anders als im vergangenen Jahr steigen die Renten damit wieder stärker als die Inflation. Erstmals betrifft die Erhöhung neue und alte Bundesländer gleichermaßen, die Rentenwerte waren im vergangenen Jahr vollständig angeglichen worden. Das Kabinett will außerdem einen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit verabschieden. Die Bundesregierung will Betroffenen bis 2030 angemessenen und bezahlbaren Wohnraum anbieten können. Das Maßnahmenpaket von Bauministerin Geywitz ist nach Ansicht des Mieterbunds aber nicht ausreichend. Mieterbund-Präsident Siebenkotten sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", nötig seien scharfe Mietpreisbremsen, die Ahndung von Wuchermieten und ein stärkerer Kündigungsschutz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2024 11:45 Uhr