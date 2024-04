Bundeskabinett beschließt höhere Renten und Aktionsplan gegen Wohnungsnot

Berlin: Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab dem 1. Juli mehr Geld. Das Bundeskabinett hat eine Erhöhung um knapp 4,6 Prozent beschlossen. Damit steigen die Renten nach langer Zeit wieder stärker als die Inflation, zuletzt war das im Jahr 2000 der Fall. Die Rentenerhöhung fällt erstmals in Ost und West gleich aus, das Niveau wurde im vergangenen Jahr vollständig angeglichen. Die Regierung hat zudem einen Aktionsplan gegen Wohnungsnot beschlossen. Dieser sieht vor, dass bis 2030 alle Wohnungs- und Obdachlosen einen Zugang zu einer eigenen Bleibe bekommen. Dafür soll mehr bezahlbare Wohnraum entstehen - in den Details bleibt der Handlungsleitfaden allerdings vage. Außerdem ist geplant, in Notunterkünften neue Standards zu schaffen, die den Betroffenen mehr Privatsphäre bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 14:00 Uhr