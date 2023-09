Bundesamt will mehr Menschen über Cell Broadcast erreichen

München: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will künftig noch mehr Menschen über das sogenannte Cell Broadcast System erreichen. Vor dem bundesweiten Warntag heute sagte Präsident Tiesler dem BR, man sei beim letzten Test 2022 schon sehr zufrieden gewesen, wolle das aber in den nächsten Jahren noch ausbauen. Über das sogenannte Cell Broadcast System geht eine automatische Benachrichtigung an jedes Handy, das zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software läuft. Ab 11 Uhr werden außerdem unter anderem Sirenen heulen und Warn-Apps getestet.

