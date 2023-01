Bund will Handwerksberufe stärker fördern

Kurzmeldung ein/ausklappen Gewerkschaft der Polizei in Berlin fordert Böllerverbot

Berlin: Nach Übergriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht haben Vertreter von Polizei und Feuerwehr Konsequenzen gefordert. Der Berliner Ableger der Gewerkschaft der Polizei will ein Böllerverbot durchsetzen, um Angriffe zu erschweren. Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft verlangte, Einsatzfahrzeuge mit sogenannten Dashcams auszustatten. Das sind kleine Kameras, die oft am Armaturenbrett befestigt werden, um das Geschehen auf der Straße zu filmen. Damit könne die Feuerwehr in Zukunft Angriffe besser dokumentieren, hieß es vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Der Vorsitzende Wieg sagte, es sei unvorstellbar, was die Einsatzkräfte zum Jahreswechsel erleben mussten. In Berlin hatten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Neujahrstag insgesamt 33 verletzte Einsatzkräfte gezählt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2023 07:45 Uhr