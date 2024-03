Bund für Geistesfreiheit klagt gegen Tanzverbot in Nürnberg

Nürnberg: Der Bund für Geistesfreiheit will gegen das Tanzverbot in der Stadt klagen. Das sagte die Vorsitzende Tammelleo dem BR. Mit der Klage unterstützt die religionskritische Organisation die Gastronomen und Kulturbetriebe, die eine Ausnahme von dem Verbot beantragt hatten. Nürnberg lehnte die Anträge als zu allgemein formuliert ab. An sogenannten stillen Tagen wie Gründonnerstag, Karfreitag oder Karsamstag sind in Bayern Tanzveranstaltungen generell verboten. Das Bundesverfassungsgericht hatte aber 2016 entschieden, dass das Gesetz nicht mit der Glaubens- und Versammlungsfreiheit vereinbar ist. Seitdem sind Ausnahmen möglich, wenn Feiern sich ausdrücklich von christlichen Glaubensbekenntnissen abgrenzen. In München sind in diesem Rahmen etwa bis zu 50 Partys geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 22:15 Uhr