Bündnis fordert Sonderförderung für Wohnungsbau

Berlin: Wegen des Wohnungsmangels in Deutschlands fordern Verbände eine sofortige Sonderförderung. Als konkrete Summe werden von Wohnungswirtschaft, Bauindustrie, IG Bau und Mieterbund 23 Milliarden Euro genannt. Das Geld soll demnach dazu verwendet werden, 100.000 Sozialwohnungen und 60.000 bezahlbare Wohnungen zu bauen. Mieterbunds-Präsident Siebenkotten erklärte, die Politik müsse den Wohnungsbau so ernst nehmen wie Klimaschutz und Investionen in die Verteidigung Deutschlands. Laut dem Bündnis fehlen hierzulande inzwischen 800.000 Wohnungen. Grund sind vor allem stark gestiegene Baukosten, vergleichsweise hohe Zinsen und auch die Bodenpreise. Wie man Abhilfe schaffen kann, darum soll es heute auf dem Wohnungsbau-Tag in Berlin gehen. Daran nehmen auch Wirtschaftsminister Habeck und Bauministerin Geywitz teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 13:00 Uhr