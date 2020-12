Brexit-Verhandlungen hängen weiter fest

Nur wenige Verstöße gegen nächtliche Ausgangssperre in Bayern

München: Die meisten Menschen in Bayern haben sich laut Polizei am Wochenende an die nächtliche Ausgangssperre im Freistaat gehalten. In der vergangenen Nacht wurden dennoch etliche Personen aufgegriffen, die ohne einen der wenigen erlaubten Gründe ihre Wohnung verlassen hatten. In Straubing und im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen beendete die Polizei private Partys. Im Landkreis Miltenberg machte sich ein Pärchen gegen 20 Uhr auf den Nachhauseweg. Weil der Mann aber zu stark betrunken war, fand das Paar nicht den Weg zum Bahnhof. Letztlich wurden sie im Vorgarten eines Anwesens von einer Streife aufgegriffen. In Bayern gilt seit Mittwoch eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und fünf Uhr. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist in dieser Zeit nur noch aus triftigen Gründen erlaubt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.12.2020 09:30 Uhr