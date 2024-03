Breuer fordert raschen Aufbau einer Raketenabwehr

Berlin: Bundeswehr-Generalinspekteur Breuer fordert mehr Tempo beim Ausbau der Verteidigungsfähigkeit in Deutschland. Breuer sagte den "Zeitungen der Funke Mediengruppe", Russland werde in etwa fünf bis acht Jahren fähig sein, einen Krieg gegen Nato-Staaten führen zu können. Bis dahin müsse auch Deutschland in der Lage sein, einen solchen Angriff abzuwehren. Breuer spricht sich dafür aus, in dem Zeitraum eine Raketenabwehr aufzubauen. Wörtlich fügte er hinzu: "Das ist ohne Alternative." Auch eine Lösung im Nato-Verbund hält er dabei für möglich. Äußerungen über ein Einfrieren des Ukraine-Kriegs wies Breuer zurück: Die derzeitige militärische Situation in der Ukraine lasse das weder möglich noch erstrebenswert erscheinen. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte im Bundestag über ein mögliches Einfrieren des Krieges gesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 07:00 Uhr