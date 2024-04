Brand in historischer Börse in Kopenhagen ist unter Kontrolle

Kopenhagen: Das Feuer in der historischen Börse ist unter Kontrolle. Nach Angaben der Einsatzleitung in Kopenhagen sind nur noch Nachlöscharbeiten im Gange. Die Hälfte des Gebäudes aus dem Jahr 1625 ist mehr oder weniger niedergebrannt, hieß es. Etwa 135 Kräfte waren im Einsatz. Die Ursache des Brandes und die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unklar. Die alte Börse beherbergte unter anderem eine große Kunstsammlung. Einige der Gemälde konnten gerettet werden. Die dänische Handelskammer kündigte als Besitzerin an, das Gebäude auf jeden Fall wieder aufzubauen. Meterhohe Flammen und dichter schwarzer Rauch waren seit dem Morgen stundenlang aus der Börse geschlagen. Später waren dann die Reste des markanten Turms des 54 Meter hohen Bauwerks auf die Straße gestürzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 18:00 Uhr