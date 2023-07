Brand auf havariertem Autofrachter in der Nordsee hat nachgelassen

Meldungsarchiv - 27.07.2023 22:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Den Haag: Der Brand auf dem vor der niederländischen Küste havarierten Autofrachter hat etwas nachgelassen. Auf dem Schiff sind noch Rauchwolken, aber keine Flammen mehr zu sehen. Für Entwarnung ist es nach Angaben der Behörden aber noch zu früh. Das Feuer könne auch wieder aufflammen. Die Feuerwehrleute versuchen inzwischen nicht mehr, die Seitenwände mit Meerwasser zu kühlen. Die Gefahr sei zu groß, dass das Schiff mit fast 4.000 Autos an Bord Schlagseite bekommt und kentert, hieß es. Nach Angaben des deutschen Umweltministeriums in Berlin hat das Schiff 1600 Tonnen Schweröl sowie weitere 200 Tonnen Marinediesel an Bord. Sollte es sinken, würden große Mengen Treibstoff ins Wattenmeer gelangen.

