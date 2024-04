Bombenentschärfung in Amberg zieht sich hin

Amberg: In der Stadt in der Oberpfalz sind Experten des Kampfmittelräumdienstes seit dem späten Abend mit der Entschärfung von zwei Bomben aus dem zweiten Weltkrieg beschäftigt. Einer der beiden Blindgänger am stillgelegten Bahnhof Luitpoldhütte konnte in der Nacht gegen ein Uhr unschädlich gemacht werden. Die Entschärfung der zweiten Bombe wird sich laut Polizei noch hinziehen. 500 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Es wurde ein Sperrkreis von 700 Metern gezogen, die Bahnlinie Amberg-Nürnberg ist zwischen Sulzbach-Rosenberg und Amberg gesperrt. Auch der Betrieb der angrenzenden Gießerei Luitpoldhütte musste eingestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 07:00 Uhr