Bodenpersonal der Lufthansa ist wieder im Warnstreik

Berlin: Bei der Lufthansa ist am Morgen auch das passagiernahe Bodenpersonal in den Warnstreik getreten, darunter zählen etwa Beschäftigte im Check-In-Bereich. Laut der Gewerkschaft Verdi sollen sie bis morgen Früh ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Seit gestern Abend bereits streiken Techniker, Informatiker und Logistiker der Lufthansa. Das Unternehmen rechnet damit, dass im Laufe des Tages 80 bis 90 Prozent der Verbindungen ausfallen. Verdi will mit dem neuerlichen Warnstreik höhere Löhne für die rund 25.000 Beschäftigten des Bodenpersonals erreichen. Morgen soll es neue Tarifgespräche geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 04:00 Uhr