Bodenpersonal der Lufthansa ist im Warnstreik

Frankfurt am Main: Wenige Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft verdi und der Lufthansa ist das Bodenpersonal für 27 Stunden in den Warnstreik getreten. Die Airline hat ihr Flugprogramm deswegen massiv zusammengestrichen, von den geplanten 1.000 Flügen können wohl höchstens 10 bis 20 Prozent stattfinden. Etwa 100.000 Passagiere sind betroffen. Bestreikt werden der Münchner Flughafen und die Airports in Frankfurt, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Die Lufthansa rät Passagieren, deren Flug abgesagt wurde, dringend davon ab, zum Flughafen zu kommen. Die Umbuchungsschalter seien wegen des Warnstreiks nicht besetzt. Kunden können auf die Bahn ausweichen. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Lufthansa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2024 07:00 Uhr