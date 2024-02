Frankfurt am Main: Der Streik des Bodenpersonals der Lufthansa hat begonnen. Seit vier Uhr in der Früh sind die Beschäftigten von der Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen für 27 Stunden die Arbeit niederzulegen. Der Konzern geht davon aus, nur zehn bis 20 Prozent des ursprünglichen Flugplans einhalten zu können. Etwa100.000 Passagiere sind demnach betroffen. Bestreikt werden laut Verdi die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden in den Konzerngesellschaften Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und weiteren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 05:00 Uhr