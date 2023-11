Bochum verpasst Heimsieg gegen Köln - Verletzte Zuschauer in Augsburg

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga bleibt Köln vorerst Tabellenletzter. Die Mannschaft ist im Abendspiel in Bochum nicht über ein 1:1 hinaus gekommen. Der FC Bayern ist nach einem 4:2-Sieg gegen Heidenheim zumindest für einen Tag Tabellenführer. Bochum und Köln trennten sich am Abend 1:1, Stuttgart gewann 2:1 gegen Dortmund, die Partie Darmstadt gegen Mainz endete torlos und Augsburg spielte 1:1 gegen Hoffenheim. Dabei explodierte ein Böller, der offenbar aus dem Gäste-Fanblock geworfen wurde. Elf Menschen wurden laut Polizei verletzt und zwei Tatverdächtige festgenommen.

