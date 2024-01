Blockade der Habeck-Fähre war wohl kein Erstürmungsversuch

Hamburg: Nach der Blockade einer Fähre mit Wirtschaftsminister Habeck an Bord läuft die Aufarbeitung auf Hochtouren. Laut Recherchen des NDR gab es keinen Versuch, das Schiff zu stürmen. Das zeigen demnach Interviews mit Teilnehmern der Blockade sowie Angaben der Polizei. Von dort heißt es, was auf den Bildern beim Ablegen der Fähre wie ein Erstürmungsversuch aussieht, sei eine Folge des Drucks aus der Menschenmenge. Hunderte Bauern, Handwerker und andere Teilnehmer hatten Anfang Januar Habeck an der Nordseeküste daran gehindert, nach einem privaten Ausflug die Fähre zu verlassen. Dass es dabei auch Straftaten gegeben habe, hatte vorgestern die Leitende Flensburger Oberstaatsanwältin deutlich gemacht.

12.01.2024