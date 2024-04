Biden unterzeichnet Gesetz über Milliardenhilfe für Ukraine

Washington: US-Präsident Biden hat wie erwartet das Gesetz unterzeichnet, mit dem das nächste Hilfspaket für die Ukraine ermöglicht wird. Es hat einen Umfang von 61 Milliarden Dollar. Biden betonte, er werde sicherstellen, dass die Lieferungen an die Ukraine in Kürze beginnen könnten. Bei einer Rede im Weißen Haus sprach der Präsident von Ausrüstungen für die Flugabwehr, Artillerie, Raketensystemen und gepanzerten Fahrzeugen. Es handle sich nicht nur um eine Investition in die Sicherheit der Ukraine, sondern auch in die Sicherheit Europas. Zuvor hatte der US-Kongress das Hilfspaket nach einer monatelangen Debatte gebilligt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2024 21:45 Uhr